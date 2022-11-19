أكّد مساعد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن علامة الممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب” تضمن تقديم منتجات زراعية ذات جودة وسلامة عالية، لتطبيقها أعلى المعايير وأفضل الممارسات الزراعية الجيدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أفضل الممارسات الزراعية الجيدة على كافة القطاعات الإنتاجية بالمملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل “الحلول التسويقية لمنتجات سعودي قاب SGAP”، التي أقامتها الوزارة في الرياض، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات الصلة، في القطاعين؛ الحكومي والخاص.

وأوضح الدكتور الخطيب أن برنامج “سعودي قاب” يمثّل رؤيــة جديــدة للعمــل الزراعــي، من خلال حمايــة واســتدامة المــوارد الطبيعيــة والمحافظـة علـى البيئـة بمـا فيهـا مـن تنـوع بيولوجـي، وتفعيـل دور المـوارد البشـرية بتحقيــق الاستخدام الأمثل لهــا.، مضيفًا أن البرنامج يشجّع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة، مثل الفواكه والخضراوات، وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم داخليًّا وخارجيًّا، فضلًا عن تحسين العمليات والممارسات الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي وتطوير مواصفاته.

وتهدف الورشة إلى دعم المنتجات الزراعية، والبحث عن فرص تسويقية جديدة لمنتجات “سعودي قاب”، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات الوزارة وما قدمته من خطط وبرامج في مجال دعم الأمن الغذائي، كما هدفت إلى الاستفادة من إمكانيات الشركات الزراعية الوطنية الكبرى؛ في دعم برنامج “سعودي قاب”، ورفع المحتوى المحلي من خلال التواصل الفعّال بين القطاعين؛ الحكومي والخاص، إضافة إلى إيجاد حلول تسويقية لصغار المزارعين، وتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم.

وشهدت الورشة تقديم عددٍ من أوراق العمل، حول “اشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة”، “واشتراطات منتجات الخضروات والفواكه الطازجة”، و”اشتراطات ومتطلبات الخطوط السعودية للتموين”، كما شهدت استعراضًا لتجارب بعض الشركات الزراعية الكبرى في تسويق منتجاتها، وأدار المشاركون نقاشًا مفتوحًا حول الممارسات الزراعية الجيدة، وأفضل الحلول التسويقية للمنتجات الزراعية.

وفي ختام جلساتها، خرجت الورشة بعدة توصيات، من أبرزها، دعم صغار المزارعين وربطهم بالشركات التسويقية، وضرورة مساعدة الشركات الزراعية الكبرى لصغار المزارعين، وإسهامهم في تسويق منتجاتهم، كما أوصت بإقامة ورش عمل بالتعاون مع الخطوط السعودية للتموين، وذلك بهدف تدريب صغار المزارعين على التسجيل في منصة المناقصات والمشتريات الخاصة بهم.

يذكر أن الحصول على شهادة “سعودي قاب” يساعد على تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، فضلًا عن الإسهام في تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن .