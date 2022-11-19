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منارة مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد بدومة الجندل
منارة مسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد بدومة الجندل
منذ 48 دقيقة
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