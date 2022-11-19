أكد مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز الجديعي، اليوم السبت، أنه تزامنا مع كأس العالم 2022، فإن الهوية الوطنية لا تقبل كوثيقة عند السفر إلى دولة قطر في الوقت الحالي.

وقال عبدالعزيز الجديعي، خلال تقرير لقناة “الإخبارية”، أن يشترط في المسافرين الراغبين في حضور كأس العالم في قطر الحصول على بطاقة هيّا، بحيث يتم استخدام جواز السفر في منصة هيا واستخراج هذه البطاقة.