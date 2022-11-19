أكد مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز الجديعي، اليوم السبت، أنه تزامنا مع كأس العالم 2022، فإن الهوية الوطنية لا تقبل كوثيقة عند السفر إلى دولة قطر في الوقت الحالي.
وقال عبدالعزيز الجديعي، خلال تقرير لقناة “الإخبارية”، أن يشترط في المسافرين الراغبين في حضور كأس العالم في قطر الحصول على بطاقة هيّا، بحيث يتم استخدام جواز السفر في منصة هيا واستخراج هذه البطاقة.
فيديو | مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز الجديعي:
تزامنا مع كأس العالم 2022.. الهوية الوطنية لا تقبل عند السفر إلى دولة قطر في الوقت الحالي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/xBXNMxJoTA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2022
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