كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي الشباب بدوغلاس كوتينهو، لاعب نادي لوندرينا البرازيلي خلال الموسم المقبل.

وأفادت المصادر ذاتها بأن كوتينهو تلقى عدة عروض من نادي الشباب، وفرونتال كاواساكي من اليابان، بالإضافة إلى عدة فرق أخرى في البرازيل ودول أخرى، واللاعب لم يقرر بعد وجهته القادمة في 2023.

ويُشار إلى أن دوغلاس كوتينهو، يلعب في مركز الهجوم، وانضم إلى نادي لوندرينا البرازيلي في يناير الماضي 2022 قادمًا من فيلا نوفا البرازيلي.

والجدير بالذكر أن لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، أعلنت رفض شكوى الشباب المقدمة ضد الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي والوسيط عبدالله الخليفة.