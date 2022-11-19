أعلنت مذيعة قناة طهران التلفزيونية استقالتها على الهواء مباشرة، وذلك بعد بث القناة فيديو للطفل کیان برفلك الذي راح ضحية النظام الإرهابي.

والطفل كان بعمر الـ 10 سنوات، قد قُتل على أيدي قوات النظام في إيذج، فيما قالت المذيعة:”بعد أن باتت قلوب الناس غير سعيدة لا داعي لوجودي هنا”.

وكانت والدة الطفل كيان أكدت أن قوات نظام الملالي، أطلقت الرصاص على ابنها الصغير لينضم لعشرات ضحايا النظام خلال موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتستمر التظاهرات الإيرانية ضد النظام منذ وفاة مهسا أميني على يد الشرطة بسبب الحجاب الإجباري، مطالبين بحقوقهم التي طالما حرموا منها.