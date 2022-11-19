تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن استبعاد لاعب نادي الشباب فهد المولد من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال المسحل: “فهد المولد خدم الكرة السعودية ولا يزال أمامه الفرصة لتقديم الأفضل”.

وتابع: “وقرار استبعاده من قائمة المونديال جاء بعد المشاورات مع المحامي الخاص باتحاد القدم بناءً على المستجدات الأخيرة”.

يذكر أنه تقرر استبعاد لاعب المنتخب الوطني فهد المولد واستدعاء نواف العابد بدلا منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم قطر 2022.