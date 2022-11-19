كشف الملهم هاني النخلي بطل رمي القرص تفاصيل تجاوزه لإعاقته وتحقيقه الإنجازات لنفسه ولوطنه.

وقال “النخلي” أنه تحدى إعاقته بحب الرياضة وبدأ في ممارستها من عمر 16 سنة ، وحصل على ميداليات من عدة بطولات.

وعن نوع إعاقته أوضح هاني أنه مصاب بما يسمى صرع دماغي يصيب 3 أطراف يد ورجلين إثر تعرضه لحادث في عمر عام ونص، بعد سقوطه من على الطاولة على الأرض.

وروى هاني قصة لقائه بالملك عبدالله – رحمه الله – في عام 2012 قائلاً أنه حصل على ميدالية في أولومبياد 2012 دعاه للقائه التي كانت بمثابة تكريم له ، حيث أرسل إليه طائرة خاصة واستقبله الأمير نواف الفيصل استقبالاً حافلاً في المطار.