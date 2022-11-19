كشف الملهم هاني النخلي بطل رمي القرص تفاصيل تجاوزه لإعاقته وتحقيقه الإنجازات لنفسه ولوطنه.
وقال “النخلي” أنه تحدى إعاقته بحب الرياضة وبدأ في ممارستها من عمر 16 سنة ، وحصل على ميداليات من عدة بطولات.
وعن نوع إعاقته أوضح هاني أنه مصاب بما يسمى صرع دماغي يصيب 3 أطراف يد ورجلين إثر تعرضه لحادث في عمر عام ونص، بعد سقوطه من على الطاولة على الأرض.
وروى هاني قصة لقائه بالملك عبدالله – رحمه الله – في عام 2012 قائلاً أنه حصل على ميدالية في أولومبياد 2012 دعاه للقائه التي كانت بمثابة تكريم له ، حيث أرسل إليه طائرة خاصة واستقبله الأمير نواف الفيصل استقبالاً حافلاً في المطار.
#من_السعودية | هاني النخلي.. بطل تجاوز إعاقته وحقق الانجازات لنفسه ولوطنه، كيف ومتى حصلت له هذه الإعاقة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/k1jEwPDINn
— قناة السعودية (@saudiatv) November 19, 2022
#من_السعودية | قصة لقاء الملك عبدالله -رحمه الله- مع البطل والملهم هاني النخلي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/DNQuTDKG39
— قناة السعودية (@saudiatv) November 19, 2022
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