أعرب معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن أمنياته الصادقة للمنتخبات الآسيوية في تحقيق نتائج إيجابية ضمن نهائيات كأس العالم، مبيناً أن المنتخبات الآسيوية، تملك من الإمكانات الفنية والإرادة القوية ما يؤهلها لتقديم مستويات فنية جيدة في المحفل الكروي الكبير.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن نهائيات كأس العالم المقبلة خصوصية للكرة الآسيوية في ظل إقامتها للمرة الثانية في بلد آسيوي وعلى ضوء مشاركة العدد الأكبر من المنتخبات الآسيوية في تاريخ كأس العالم بجانب تحقيق رقم قياسي من الحكام الآسيويين من خلال وجود 19 حكماً وحكمة.

وأوضح آل خليفة أن ذلك الأمر يعكس التطور المتنامي في مستوى الكرة الآسيوية، كما أنه يشكل دافعاً قوياً للمنتخبات الآسيوية الستة من أجل تحقيق ظهور طيب يعزز مكانة القارة على الساحة الدولية، مؤكداً ثقته بقدرة دولة قطر على توفير مختلف الظروف المثالية لتنظيم نهائيات كأس العالم بأفضل صورة ممكنة.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة على صعيد إنجاز مختلف الترتيبات اللازمة لاحتضان الحدث العالمي المرتقب.