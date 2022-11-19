بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لدولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، إثر مغادرة سموه بانكوك، بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

دولة الجنرال (متقاعد)/ برايوت تشان أوتشا

رئيس الوزراء في مملكة تايلند

تحية طيبة:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على رغبتنا المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.

كما أود أن أهنئ دولتكم على نجاح مملكة تايلند في استضافة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق استمرار التقدم والرخاء.

ولدولتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بانكوك: 25 / 4 / 1444هـ

الموافق: 19 / 11 / 2022م