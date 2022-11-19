تعرض شاب في مصر لصدمة عمره بعد عقد قرانه، حيث نشر صورة تجمعه بعروسته عبر حسابه في موقع فيسبوك.

واكتشف الشاب أن زوجته متزوجة من رجل آخر وأنها أقامت ضده دعوى خلع، حيث تفاجأ بأحد المحامين يخبره في تعليقه على صورتهما بأن عروسه الجديدة طلبت منه في وقت سابق إقامة دعوى خلع على أحد الأشخاص، لكنه لم يوافق لضيق وقته.

وتأكد العريس من صدق المحامي، وأن زوجته ليست بكراً، وواجه زوجته وأسرتها بالأوراق المثبتة وقرر تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، واتهام زوجته بالتزوير والتدليس.