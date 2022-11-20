تم اليوم السبت عقد قران نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيتر نيل، في حفل الزفاف التاسع عشر فقط في تاريخ البيت الأبيض.

وعقد القران على عشب الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وسط درجة حرارة منخفضة بشكل غير معتاد أمام العشرات من أفراد العائلة والأصدقاء.

وحفل الزفاف هذا هول الأول من نوعه لحفيدة رئيس كعروس، كما أنه أول حفل يقام في الحديقة الجنوبية.

ولم ير العامة أيا من مراسم الاحتفال، على عكس بعض حفلات الزفاف السابقة في البيت الأبيض.

ونعومي بايدن (28 عاما) محامية تعمل في واشنطن، ووالداها هما هانتر بايدن، نجل الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن، وكاثلين بول زوجة هانتر الأولى.