تترقب جماهير كرة القدم انطلاق منافسات كأس العالم التى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثًا عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16 لا سيما أنه يقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من منتخب الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

ويواجه المنتخب السعودي مهمة صعبة أمام رفاق ليونيل ميسي، وكذلك زملاء روبرت ليفاندوفيسكي، وأيضًا أمام المنتخب المكسيكي صاحب الباع الطويل في المونديال..

وتضمنت مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، والملاعب التي ستقام عليها مايلي:

الأرجنتين × السعودية – الثلاثاء 22 نوفمبر – 1.00 ظهراً – استاد لوسيل

بولندا × السعودية – السبت 26 نوفمبر – 4.00 مساءً – استاد المدينة التعليمية

السعودية × المكسيك – الأربعاء 30 نوفمبر – 10.00 مساءً- استاد لوسيل