وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع نظيره السنغافوري وذلك على هامش الفعاليات المصاحبة لانطلاق كأس العالم “قطر 2022” غداً.

ووقّع المذكرة رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل ورئيس للاتحاد السنغافوري بالإنابة السيد برنارد تان، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم ونظيره السنغافوري يزين بهاري.

حيث تم خلال التوقيع بحث سبل التعاون بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون مع مختلف الاتحادات الآسيوية بما يساهم في تطوير كرة القدم بالقارة.