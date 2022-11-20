أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قلقه بسبب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم في قطر، قائلا إنه لا يستطيع انتظار بداية المباراة.
وأوضح وليد الفراج:”لو نتعادل مع الأرجنتين سنتقدم خطوة جبارة، لا أستطيع الانتظار، المباراة تُقلقني، الله يمر هذه الأيام الـ3 على خير”.
وتساءل:” هل الجماهير تشعر بالتفاؤل أم العكس في مباراة الأرجنتين، حقيقة المباراة مهمة وصعبة للغاية”.
ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام.
#وليد_الفراج: لو نتعادل مع الأرجنتين سنقدم خطوة جبارة ، لا أستطيع التعامل مع المباراة بشكل عادي .. الله يعدي الـ 3 أيام على خير 😅#السعودية_الارجنتين#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 19, 2022
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