أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قلقه بسبب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم في قطر، قائلا إنه لا يستطيع انتظار بداية المباراة.

وأوضح وليد الفراج:”لو نتعادل مع الأرجنتين سنتقدم خطوة جبارة، لا أستطيع الانتظار، المباراة تُقلقني، الله يمر هذه الأيام الـ3 على خير”.

وتساءل:” هل الجماهير تشعر بالتفاؤل أم العكس في مباراة الأرجنتين، حقيقة المباراة مهمة وصعبة للغاية”.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام.