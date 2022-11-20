أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، الانضمام في إحدى” المسارات العسكري والمدني” تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية، لحملة الثانوية فأعلى.

وأوضحت الكلية متطلبات التسجيل :

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.

3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.

4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً، وذلك من خلال الموقع .