أكد دونالد ترامب، إنه “لا يرى أي سبب” للعودة إلى تويتر، بعد إعلان إيلون ماسك المالك الجديد للشركة رفع الحظر عن الرئيس الأمريكي السابق.

وظهر ترامب، في مقطع فيديو خلال اجتماع قيادة الائتلاف اليهودي الجمهوري، قائلا إنه “لا يرى أي سبب” للعودة إلى المنصة، وتأتي هذه الأنباء أياما بعد إعلان ترامب ترشحه للرئاسة لعام 2024، بعد أن تم حظره من تويتر بسبب اتهامه بالتحريض عل على العنف خلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وصرح ترامب: “لديهم الكثير من المشاكل”، لافتًا إلى أن المنصة تعرف انتشارا للروبوتات والحسابات المزيفة وأن المشكلات التي تواجهها تويتر “لا تصدق”.

وكشف الرئيس الأمريكي، أمس عن بيان حول الاستطلاع وإمكانية إعادة حسابه وقال: “صوتوا الآن بإيجابية، لكن لا تقلقوا، لن نذهب إلى أي مكان”، “سوشال تروث مميزة!” في إشارة إلى المنصة التي أطلقها بعد حظره من تويتر.