قال روبن نيفيز لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي لكرة القدم أن زميله كريستيانو رونالدو قائد الفريق يبدو بحالة رائعة للغاية وأنه في قمة مستواه قبل بدء مسيرة الفريق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وصرح نيفيز “25 عاما” اليوم الأحد بمعسكر الفريق التدريبي في الشحانية بالقرب من الدوحة: من كل ما رأيته في التدريبات، يبدو رونالدو بمستوى رائع. رغم المشكلة التي تعرض لها مؤخرا مع ناديه مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو، قد أثار الجدل مؤخرا من خلال مقابلة أدلى فيها بانتقادات حادة ضد ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل ابتعاده عن تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي : هذا لا يقلقني على الإطلاق. نعلم جيدا أننا نستطيع العمل سويا بشكل جيد. إذا كان الفريق جيدا، سيظهر رونالدو بشكل رائع.

وأشار إلى أن المقابلة التي أدلى بها رونالدو لم تثر أي جدل في صفوف المنتخب البرتغالي. وأشار :هناك جدل كثير في الخارج وفي وسائل الإعلام.