انتظم اليوم الأحد ٣٠ ألف طالب وطالبة بجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث، لأداء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٤هـ ، وسط جاهزية عالية ، و أجواء تربوية إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة .

واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية في يومها الأول في ظل الاستعدادات التي تم إنجازها ، لضمان انطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.

من جهته، طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأثنى “الحازمي” على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والإعداد والترتيب والتنظيم الجيد للاختبارات وفق الخطط المرسومة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات والذين ساهموا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في المدارس وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد.

وأشاد ” الحازمي ” بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- وما توليه من رعاية وبذل سخي متواصل لقطاع التعليم ؛ متمنيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق في مسيرتهم العلمية القادمة، وأن يكونوا جزءًا يسهم في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم.

من جانب آخر، بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية ودعم سير نجاح خطة الاختبارات في المجتمع التعليمي.