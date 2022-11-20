وصلت نسبة سجل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي 11.5% وهو سجل تضخم تاريخي في تلك الدول.

وأظهرت تقارير، أنه شهدت 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تضخم من رقمين، بينما في 4 دول – أكثر من 20%.

وجاءت نسب التضخم في تلك الدول كالتالي: 22.5٪ – إستونيا، 22.1٪ – ليتوانيا، 21.9٪ – المجر، 21.7٪ – لاتفيا، 16.8٪ – هولندا، 16.4٪ – بولندا، 15.5٪ – جمهورية التشيك، 14.8٪ – بلغاريا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: 14.5٪ – سلوفاكيا، 13.5٪ – رومانيا، 13.1٪ – بلجيكا، 12.7٪ – كرواتيا، 12.6٪ – ايطاليا، 11.6٪ – ألمانيا، 11.5٪ – النمسا، 11.4٪ – الدنمارك، 10.6٪ – البرتغال، 10.3٪ – سلوفينيا.