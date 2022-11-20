كشف برنامج “سكني” عن إطلاق التيار الكهربائي في مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، مؤكدًا أن العمل جارٍ على بدء تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للتسليم، لتنضم بعد ذلك لعملية التسليمات الكبرى التي بدأها “سكني” خلال الأشهر الماضية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

ويوفر مشروع جوهرة الرصيفة بمكة المكرمة 1035 وحدة موزعة على 33 عمارة سكنية، وروعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان من خلال توفير المسطحات الخضراء وأماكن للممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم.

يذكر أن موقع وتطبيق سكني يقدم مجموعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و” السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط هنا أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.