أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 11053 نقطة (- 89 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، هي الأدنى منذ مارس 2020.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 83.50 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”بنك الجزيرة” و”بنك ساب”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 141.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 600 ألف سهم.

في المقابل، ارتفعت أسهم “دار الأركان” و”مجموعة الحكير” و”حلواني إخوان” و”سابتكو” و”تنمية”، بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وارتفع سهم “كيمانول” بنسبة 2 % عند 29.75 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن التوصية بشراء عدد من أسهمها وبحد أقصى 3.37 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.