حقق تحالف مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول في جائزة الوصول الشامل في المطارات التي اقيمت بمطار لندن – هيثرو في التاسع من نوفمبر الجاري وذلك عن خدمة ” الغرفة الحسية للأشخاص ذوي الاعاقة ” التي دشنها المركز برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، في نوفمبر 2021 بالصالة 5 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع شركة مطارات الرياض وبدعم من أرامكو السعودية من أجل خدمة المسافرين ذوي الاعاقة عبر المطار .

وشهدت الجائزة منافسة قوية بين الجهات المرشحة التي استعرضت خدماتها في مجال الوصول الشامل في المطارات على لجنة الحكام خلال مؤتمر Airport PRM ، ورشحت اللجنة تحالف المركز والمطار لجائزة المركز الأول ،

وذكر الدكتور أحمد عبد العزيز التميمي ، أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة ، أن هذا الانجاز يأتي تتويجاً للجهود التي بذلت ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة ، وذلك من خلال تطوير مختلف الخدمات لأفراد هذه الفئة في كافة الجوانب بما فيها تحسين تجربة سفرهم عبر المطارات .

هذا وقد مثّل المركز في الحفل الاستاذة خلود ابراهيم الشايع المستشار بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومدير مبادرة الغرف الحسية بالمركز، والاستاذة غادة عبد العزيز اليمني ، مقدمة عرض مشروع الغرف الحسية بالمؤتمر .

ووجهت الشايع خالص شكرها وتقديرها الى صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ، رئيس مجلس الامناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة على دعمه ومتابعته المستمرة للمبادرات التي تساهم في تطوير مختلف الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف المجالات ، كما شكرت الأمانة العامة للمركز بقيادة الدكتور أحمد التميمي ، وجميع منسوبي المركز الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.