كشف سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، أن الكرة التي ستستخدم خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر، التي تنطلق بداية من اليوم الأحد، صنعت في مصر.

ونشر الوزيري صورة للكرة التي ستستخدم في مونديال قطر فيفا 2022 ، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وعلق قائلًا: “تشرفت أن أكون جزءًا صغيرًا من الإنجاز العظيم ده، مع ابن عمتي وأخويا وشريكي هشام السيد في مصنع تصنيع كور أديداس في مصر بلدنا دعماً للصناعة واللي هيكون محطة رئيسية لتصدير كور أديداس للعالم كله بداية بكأس العالم قطر ٢٠٢٢”.