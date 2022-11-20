التقط نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا الصور الرسمية للمنتخب قبل خوض بطولة كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها مساء اليوم الأحد.

وينافس منتخب البرازيل فى المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من صربيا والكاميرون وسويسرا.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره فى بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بمواجهة صربيا الخميس المقبل.

يذكر أن منتخب البرازيل توج بلقب كأس العالم 5 مرات في تاريخه، وهو الأكثر تتويجًا بعدما حصل على البطولة نسخ 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، ويبحث عن اللقب السادس في تاريخه من البطولة العالمية.