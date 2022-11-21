قال وزير الرياضة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحفل افتتاح كأس العالم يجسد نجاح الرياضة في وطننا.

وذكر وزير الرياضة :”حضور سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- حفل افتتاح مونديال قطر2022 يجسد دعم الرياضة ونجاحها في وطننا ومنطقتنا الخليجية والعربية شكرًا سيدي”.

يذكر أن استاد البيت القطري شهد اليوم حفل افتتاح منافسات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر اعتبارا من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل.