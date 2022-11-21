التقط المذيع والممثل ياسر السقاف، فيديو بجواله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أثناء افتتاح بطولة كأس العالم.

وعلق ياسر السقاف على الفيديو، قائلا:”أفخم زووم صورته خلال افتتاح ‎كأس العالم قطر 2022″.

وشهد افتتاح كأس العالم في قطر التقاء العديد من رؤساء وقادة دول عربية وإفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق أول كأس عالم يقام في دولة عربية وإسلامية بدعوة من أمير قطر. وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم، والتي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.