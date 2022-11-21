تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫87199 مقابل الريال الواحد 0٫25828

الدولار: 3٫75940 مقابل الريال الواحد 0٫26600

درهم إماراتي:1٫02350 مقابل الريال الواحد 0٫97704

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57312

دينار أردني:5٫30246 مقابل الريال الواحد 0٫18859

دينار كويتي: 12٫16623 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني:9٫93333 مقابل الريال الواحد 0٫10078

الريال القطري:1٫03266 مقابل الريال الواحد 0٫96837

الدرهم المغربي:0٫34966 مقابل الريال الواحد 2٫86257

الجنيه المصري: 0٫15297 مقابل الريال الواحد 6٫53724