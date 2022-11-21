هتف جمهور الإكوادور في مدرجات استاد البيت بصوت عالي “نريد بيره”، وذلك خلال مواجهة منتخبي قطر والإكوادور التي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق أمس الأحد، بعد “مناقشات” مع الدولة المضيفة.

يذكر أن عشرات الخيم لبيع الجعة كانت نصبت في محيط ملاعب كأس العالم، قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية الأحد بين قطر والإكوادور.