انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في شهرين، الإثنين، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق اليوم الإثنين، وتراجعت عقود يناير الأكثر نشاطا 21 سنتا إلى 79.90 دولار للبرميل.