انتهت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي من تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي تجاوزت أطوالها (58) كم متر طولي، و(632) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (7) آلف مستفيد في مدينة تبوك، بتكلفة إجمالية تجاوزت (77,8) مليــون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن إنشاء شبكات الصرف الصحي في أحياء (درة تبوك والعليا2)، واستكمال العمل في أحياء (المصيف والراجحي)، إضافة إلى مد خط الصرف الصحي الرئيسي بطريق الأمير سلطان لربط أحياء (الربوة – قرطبة – حي السلام) بالشبكة الرئيسية.

وبيّنت أن المشروع يأتي بهدف زيادة نسبة التغطية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك ن خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وفقًا لأعلى معايير الجودة التي تتبعها في تنفيذ مشاريعها لحقيق الأهداف المرجوّةِ منها.