أصدرت محكمة مصرية، حكمًا بإعدام المتهم باغتصاب ابنته بعدما أدين في اتهامه بالتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها 3 مرات.

وأظهرت التحقيقات أن “المتهم هتك عرض ابنته بالقوة مرة، وواقعها مرتين بغير رضاها”، وشهِدَ عم الضحية بجلسة المحاكمة بأنه في أثناء عمله كسائق توك توك تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته مؤداه أن أخاه المتهم واقع ابنته.

وأضاف عم الضحية، أنه هرع إليهم فأحاطته علما بما أبلغتها به شقيقة الضحية من أنها أبصرت والدها وهو يواقع أختها، فاصطحب المجني عليها ترافقهما زوجته وقصدا طبيبا للكشف عليها فاعتذر، فقصدا طبيبة كشفت عليها وقالت إنها تعرضت لاغتصاب ولكن غشاء بكارتها سليم.