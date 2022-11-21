أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات تقنية وإدارية.
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو ” المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات تقنية وإدارية.
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو ” المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط).
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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