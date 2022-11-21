أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات تقنية وإدارية.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو ” المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع