أعلن أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، عن إطلاق مبادرة «بالميزان»، التي تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون البيع بالوزن بدلا من مصطلح «النفر» المتعارف عليه.

ويعتبر البيع بـ«النفر» هو السائد في بيع اللحوم المطهية حاليا، ويتم استخدامه دون أي ضابط لهذا المسمى، مما يجعل المستهلك في حالة تذمر وحيرة لتفاوت الكمية بين منشأة وأخرى.

ومن شروط هذه المبادرة، توفير ميزان إلكتروني في كل منشأة يتم وضعه أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن حسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري، وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة مختلطة بعظم وأحشاء وخلافه.

ومن جانبه، قال وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن من مميزات هذه المبادرة زيادة الثقة بين البائع والمشتري وتحديد الكمية العادلة للمستهلك، حيث إن استخدام الميزان في بيع اللحوم المطهية هو المتبع في أغلب دول العالم، إلى جانب أن البيع بالوزن يزيد من مصداقية المنشأة وإضفاء شفافية وثقة دائمة لكل الأطراف.