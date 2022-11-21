أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 1.1 %، مغلقا عند 10931 نقطة ( – 123 نقطة)، مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 33.10 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”سابك” و”المراعي” و”بنك البلاد” و”أكوا باور” و”بنك ساب” و”سبكيم العالمية” و”كيان السعودية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وأغلق سهم “أسواق العثيم” عند 117 ريالا (- 7 %)، عقب نهاية أحقية الأرباح النقدية الاستثنائية البالغة 7.5 ريال للسهم.

في المقابل، تصدر سهم “شمس” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 24.12 ريال، وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 1000 % عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وارتفعت أسهم “سليمان الحبيب” و”الحفر العربية” و”أسترا الصناعية” و”ذيب”، بنسب تراوح بين 2 و4 %.