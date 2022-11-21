سلط موقع أرجنتيني الأضواء على هدف رائع سجله لاعب المنتخب السعودي سامي النجعي، خلال تدريبات الأخضر، مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وأشاد الموقع بالهدف الذي سجله النجعي بمهارة عالية، موضحا أن اللاعب أظهر قدراته من خلال التقاط الكرة بكلتا قدميه ورفعها فوق رأسه قبل أن يستدير ليسددها بالوجه الخارجي للحذاء لتضرب في الأرض قبل أن تسكن الشباك في لقطة فنية رائعة.

وذكر أن “ليونيل سكالوني” المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لا يترك أي أمر للصدفة، لذا فإنه من الضروري أن يكون قد حلل الهدف الرائع الذي سجله النجعي.