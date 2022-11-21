أعلن فهد الشاطري، رئيس مجلس جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم، أن يوم غد سيكون هناك تيفو في المباراة التي سيخوضها المنتخب الوطني غدا أمام الأرجنتين.

وأكد أن مباريات الأخضر الثلاث في بطولة كأس العالم 2022 سيكون فيها تيفو، وكذلك ستشهد مفاجآت كثيرة مختلفة في كل مباراة.

كما كشف عن مسيرة كبرى ستنطلق غدا دعما للأخضر في درب لوسيل قبل مباراة الأرجنتين في كأس العالم.

يذكر أن الأخضر سيلعب ضد بولندا في 26 نوفمبر، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 نوفمبر.

فيديو | رئيس رابطة مشجعي المنتخب السعودي 🇸🇦 يعلن عن مسيرة كبرى دعما للأخضر السعودي يوم غدٍ في درب لوسيل قبل مباراة الأرجنتين في #كأس_العالم#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/KA4we4DjaP — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 21, 2022