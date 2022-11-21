أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، اليوم الأثنين، قبول استقالة مجلس الوزارء وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة.

وأقر ملك البحرين تعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور.

وتلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ردًا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على كتاب تكليفة بتشكيل الوزارة.