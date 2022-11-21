توقع حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، أن يتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الثاني في كأس العالم المقام منافساته حاليا في قطر.

وقال الدعيع: “السعودية ستتأهل إلى الدور الثاني بإذن الله، والأرجنتين وبولندا سيتنافسون على البطاقة الثانية”.

وتابع :””الأرجنتين منتخب قوي ومرشح للقب، ويمتلك أفضل لاعب في العالم، والكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أهم الدوريات، ولكن يمكن للاعبينا أن يحققوا الفوز أو التعادل”.

يذكر أن الأخضر سيخوض غدا أولى مبارياته في المونديال بمواجهة الأرجنتين، سيلعب ضد بولندا في 26 نوفمبر، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 نوفمبر.