صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنه جاهز بدنيا لمواجهات منتخب بلاده في كأس العالم وأولها أمام الأخضر غدا الثلاثاء.

وقال ميسي في تصريحات قبل مباراة السعودية والأرجنتين: “المباريات الأولى في كأس العالم لها شعور مختلف وعلينا أن نبدأ بشكل جيد”.

وأضاف: “أنا جاهز بدنياً، وليس لدي أي مشاكل، وكل ما قيل عن غيابي هو مجرد إشاعات، مستكملا:”سابقاً كان لدينا شهر واحد للتحضير للمونديال، الآن الأمر مختلف ولكننا مستعدين، الأجواء مختلفة لأنه كأس العالم غالباً سيكون هذا الأخير لي، هذه هي فرصتي الأخيرة”.

واستكمل: “لقد تدربت بشكل مختلف لأنني تلقيت ضربة، لكن لا يوجد شيء غير عادي، كان إجراء احترازي”، مضيفا: “سنخرج لهزيمة السعودية، نحن نشعر بشعور جيد كمجموعة، ولكن يجب أن ينعكس ذلك في الملعب وأعتقد أنني سوف أتواجد ضد السعودية وأحظى بوقت رائع”.

وأضاف: “أنا متحمس لكأس العالم، وممتن للحب الذي تلقيته من أنحاء العالم، ولكن علينا أن نسعى لحصد النقاط الثلاث غداً، وسنحاول أن نقدم أفضل مستوياتنا غداً أمام السعودية”.

يذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.