قال هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني، إن بطولة كأس العالم مهمة في جميع أوقاتها وليست في بدايتها فقط.

وأضاف رينارد في تصريحاته قبل مواجهة الأخضر والأرجنتين المرتقبة غدا الثلاثاء: “لدينا الكثير من اللاعبين الذين سبق أن شاركوا في كأس العالم 2018، والبطولة بجميع أوقاتها مهمة وليس أول 5 دقائق فقط”.

وتابع:”ليس لدينا مشكلة في حراسة المرمى، ولدينا روح قتالية عالية، والأهم أن نفكر بالفريق”، مضيفا: “أشكر ولي العهد على الكلمات المشجعة، وكانت كلمات إيجابيه، ومن المهم أن نسمع مثل هذه الكلمات من القائد قبل المونديال”.

واستكمل: “نحن هنا ليس للنزهة، بل لتقديم الأفضل، وأن نجعل السعوديين فخورين بمنتخبهم”، مضيفا: “نحن في مجموعة صعبة للغاية ولكن إرادتنا ستكون أقوى الأرجنتين منتخب قوي ومرشح أساسي للفوز بالبطولة ولكن حينما تكون بالمونديال ستواجه الأقوى”.