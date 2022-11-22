تغنت الصحف العالمية بفوز الأخضر على الأرجنتين في كأس العالم بنتيجة 2-1 حيث أصبح المنتخب السعودي هو حديث الساعة على مستوى العالم.

وسلطت صحيفة هولندية الضوء على أداء لاعبي المنتخب الوطني، لا سيما سالم الدوسري مؤكدة أنه يتعين على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يعمل بجد مع مواطنيه.

وأشادت بدفاع الأخضر، مشيرة إلى أنه بعد استراحة الشوط الأول من المباراة الذي انتهى بفوز الأرجنتين بهدفها الوحيد في المباراة 1-0، قبل أن يعود لاعبي السعودية ليفاجئ الجميع.

ووصفت الصحيفة دفاع الأرجنتين بـ “المتواضع” مشيدة بهدف الفوز الذي سدده سالم الدوسري قائلة: “إنه حقق معجزة السعوديين بتسجيله هدف الفوز بعد تسارع جميل وتسديدة مماثلة” على حد وصفها.

وأَضافت: “الأرجنتين قاتلت بلا جدوى ضد الفريق الذي فاز بثلاث مباريات رئيسية في تاريخ كأس العالم بأكمله -السعودية-“.

وتابعت: “حظي ميسي بفرصة كبيرة أخرى قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، لكنه واجه الحارس العويس”، مؤكدة أن السعودية حققت أكبر حدث مثير في تاريخ كأس العالم.