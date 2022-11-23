طمأن لاعب المنتبخب ياسر الشهراني الجماهير بعد اصابته في مباراة الأخضر ضد الأرجنتين.
من جهة آخرى كشف المنتخب الوطني عن تطور جديد بشأن حالة لاعبه ياسر الشهراني بعدما تعرض لإصابة قوية فى مواجهة الأرجنتين التى أقيمت على استاد لوسيل فى إطار مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022.
وأوضح البيان أنه تم نقل اللاعب ” ياسر الشهراني” إلى مدينة حمد الطبيـة نتيجـة لتعرضـه لصدام قـوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانـت حالته مستقرة.
وأشار إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكـون تحـت الملاحظة خـلال الساعات القادمة.
كما تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحـاد السعودي لكرة القـدم ياسـر المسحـل خلال فحوصـات اللاعب حيث التقى بالكادر الطبـي للمستشفى واستمع لتفاصيل حالة اللاعـب، بحضـور الأمين العــام إبراهيم القاســم والجهاز الطبـي بالمنتخب الوطني.
حمدلله على سلامتك و ربي خفنااا عليك انشاءالله انك تمام و ترجع لي عائلتك سالم غانم بإذن الله مبببروووووووووك فوزكم ي بطل انت كنت محور اساسي اكيد ف الفوز مبروك السعوديه
الحمد لله على سلامتك يابطل لابأس عليك الله يشفيك وتخرج من المستشفى وانت بأتم الصحة والعافية وطهور ومبارك عليك فوز المنتخب
الحمدلله على سلامتك يا الشهراني
والله كنا خايفين عليك حتى ظهور هذا الفيديو