طمأن لاعب المنتبخب ياسر الشهراني الجماهير بعد اصابته في مباراة الأخضر ضد الأرجنتين.

من جهة آخرى كشف المنتخب الوطني عن تطور جديد بشأن حالة لاعبه ياسر الشهراني بعدما تعرض لإصابة قوية فى مواجهة الأرجنتين التى أقيمت على استاد لوسيل فى إطار مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022.

وأوضح البيان أنه تم نقل اللاعب ” ياسر الشهراني” إلى مدينة حمد الطبيـة نتيجـة لتعرضـه لصدام قـوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، حيث كانـت حالته مستقرة.

وأشار إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكـون تحـت الملاحظة خـلال الساعات القادمة.

كما تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحـاد السعودي لكرة القـدم ياسـر المسحـل خلال فحوصـات اللاعب حيث التقى بالكادر الطبـي للمستشفى واستمع لتفاصيل حالة اللاعـب، بحضـور الأمين العــام إبراهيم القاســم والجهاز الطبـي بالمنتخب الوطني.