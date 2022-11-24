خضعت المطربة المصرية أنغام لعملية جراحية إثر تعرضها لوعكة صحية، كما أعلنت تأجيل حفلاتها حتى التعافي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية على “فيسبوك” : “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى”.

وتابعت : “حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها، في الفترة المقبلة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول”.

واعتذرت الصفحة للجمهور عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.