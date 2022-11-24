الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس24 نوفمبر

لحظة ضرب سائحة في المكسيك

منذ 48 دقيقة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    8 مؤشرات لسرطان البنكرياس الخطير

    8 مؤشرات لسرطان البنكرياس الخطير

    منذ 34 دقيقة
    0
    1100
    بالفيديو.. وزير الرياضة يستعرض مهاراته في ترويض &#8220;كرة مضرب&#8221;

    بالفيديو.. وزير الرياضة يستعرض مهاراته في ترويض “كرة مضرب”

    منذ 39 دقيقة
    0
    1100
    مطار الملك عبدالعزيز يعلن تأجيل إقلاع بعض الرحلات بسبب الأمطار الغزيرة

    مطار الملك عبدالعزيز يعلن تأجيل إقلاع بعض الرحلات بسبب الأمطار الغزيرة

    منذ 44 دقيقة
    0
    1100

    لحظة ضرب سائحة في المكسيك

    منذ 48 دقيقة
    0
    999
    جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تأجيل اختبارات يومي الخميس والسبت

    جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تأجيل اختبارات يومي الخميس والسبت

    منذ 53 دقيقة
    0
    1100