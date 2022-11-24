كشف القصر السلطاني في ماليزيا، اليوم الخميس عن تعيين زعيم المعارضة، أنور إبراهيم رئيساً للوزراء، مبيناً أنه سيؤدي اليمين الدستورية في الخامسة مساء اليوم.

وقال مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، أن التعيين توصل إليه اجتماع خاص للملوك والسلاطين الملايويين في القصر الوطني صباح اليوم.

يذكر أن إبراهيم (75 عامًا)، شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات، وكان رئيس الوزراء في عام 2018، إلا أنه قضى قرابة عقد في السجن بتهم بعضها يتصل بالفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.