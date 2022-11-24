وجه ياسر الشهراني، لاعب المنتخب رسالة إلى الجمهور، بعد نجاح عمليته الجراحية، مطمئنا الجميع عن حياته.

ووجه الشهراني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، على الاهتمام بحالته الصحية، منذ الإصابة وحتى إجراء العملية.

وطمأن اللاعب الجميع باستقرار حالته الصحية، شاكرًا المجهود الكبير الذي بذله الأطباء معه، خلال الفترة الماضية.

وخضع الشهراني، لعملية جراحية في غدة البنكرياس بعد إصابته في مباراة السعودية والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في كأس العالم.

ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية جديدة، بعد أسبوع أو اثنين للعلاج من كسور الفك والأسنان.