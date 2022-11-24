استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم سفينة الكروز ” MSC Splendida” قادمةً من ميناء جدة الإسلامي، وذلك خلال زيارتها الافتتاحية لموسم “كروز السعودية” الثالث في المدة بين نوفمبر ومايو لعام 2022م.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة “جذب السفن إلى الموانئ السعودية وتوفير الخدمات المضافة” التي أطلقتها “موانئ” تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف رفد الاقتصاد الوطني ودعم نمو القطاع السياحي وتمكين أنشطته في مختلف مناطق المملكة، وكذلك تحسين جودة الحياة وإثراء المستقبل بتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية.

وفي سياق ذلك؛ شهد ميناءا جدة الإسلامي وينبع التجاري إقامة مراسم تبادل الدروع احتفالاً بالزيارة الأولى لسفينة الكروز، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 4300 راكب وأكثر من 1,000 من طاقم الملاحة، حيث تقوم برحلات أسبوعية تنطلق من ميناء جدة الإسلامي، ضمن عدد من الرحلات التي اختارت مدن جدة وينبع كوجهات سياحية مُفضلة للمسافرين الدوليين ومركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة إلى جانب مصر والأردن.

ومن جانبها، أظهرت الموانئ السعودية استعدادات غير مسبوقة لاستقبال سفن الكروز وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية، بما يعكس حجم الإمكانات التي تتمتع بها الموانئ على ساحل البحر الأحمر ويجعلها وجهة استثمارية رائدة.

وتتماشى تلك الزيارات مع أهداف “كروز السعودية” لإنشاء قطاع رحلات بحرية متكامل يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على خارطة الرحلات البحرية العالمية؛ ومن المتوقع أن يشهد الموسم الثالث لـ “كروز السعودية” أكثر من 75 رحلة لسفن تابعة لشركات رحلات بحرية عالمية تتحرك بين كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ و”كروز السعودية” عملتا وبالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص؛ على تطوير ثلاثة أرصفة ومحطات للركاب في ثلاثة موانئ هي: “ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام”، وتجهيزها بجميع الوسائل اللازمة لاستقبال السفن السياحية وإتمام الإجراءات الخاصة بالركاب حتى تحركهم إلى وجهاتهم السياحية المختلفة.

واستقبلت الموانئ السعودية – خلال الموسمين الأول والثاني- أكثر من 50 ألف راكب من 80 جنسية من حول العالم على متن أكثر من 70 رحلة لسفن تابعة لأربع شركات عالمية رائدة في الرحلات البحرية.