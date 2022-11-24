حقق منتخب البرتغال فوزا مثيرا على منتخب غانا، بنتيجة 3- 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وتقدم النجم كريستيانو رونالدو للبرتغال بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 65، ليعادل الغامي أندريه أيو عادل النتيجة في الدقيقة 73.

وسجل جواو فيليكس في الدقيقة 78 الهدف الثاني للبرتغال، فيما سجل البديل رفائيل لياو ثالث أهداف البرتغال في الدقيقة 80، وسدد عثمان بوكاري هدفا ثانيا لغانا في الدقيقة 89.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال مع أوروغواي يوم الإثنين 28 نوفمبر، ثم مع كوريا الجنوبية يوم 2 ديسمبر.