لم تكتمل فرحة قائد منتخب غانا أندريه أيو، بعد إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك البرتغال، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم.

وكان أندريه أيو، نجح في إحراز هدف التعادل لمنتخب غانا في مرمى البرتغال، وبينما يحتفل بالهدف مع زملاءه تفاجأ بالهدف الثاني للبرتغال.

وشهدت المبارة تسجيل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول للبرتغا في الدقيقة 65، ثم عادل أندريه أيو النتيجة في الدقيقة 73.

وبعد دقائق معدودة سجل جواو فيليكس في الدقيقة 78 الهدف الثاني للبرتغال، فيما سجل البديل رفائيل لياو ثالث أهداف البرتغال في الدقيقة 80.

وسدد عثمان بوكاري هدفا ثانيا لغانا في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة لصالح البرتغال بنتيجة 2-3.