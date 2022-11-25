المنتخب البرازيلي يقهر صربيا بهدفين

تغلب المنتخب البرازيلي على المنتخب الصربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتمها يوم الخميس، على ملعب 974، في ختام الجولة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم.

وتمكن رتشارليسون من فك التكتلات الدفاعية لمنتخب صربيا وتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ62، ثم أخرز نفس الهدف الثاني لمنتخب البرازيل بطريقة عالمية في الدقيقة الـ73 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة ،حصد المنتخب البرازيلي النقاط الثلاثة وتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المنتخب السويسري صاحب نفس عدد من النقاط.